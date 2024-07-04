Игорь Кобзев встретился с руководителем РЖД Олегом Белозеровым

Разговор прошел в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия». 3 июля там проходит День транспортно-логистического блока холдинга РЖД.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– БАМ – это не только история, но и будущее и страны, и Иркутской области. В региональный план подготовки и проведения празднования юбилея в этом году включено около 350 мероприятий по улучшению жизни в городах и поселках магистрали. Это строительство и ремонты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона обратился к Олегу Белозерову с просьбой рассмотреть возможность ремонта привокзальных площадей и зданий вокзалов железнодорожных станций Киренга и Улькан, а также оказать помощь Казачинскому муниципальному образованию в завершении в 2025 году благоустройства общественной территории «Центральный парк отдыха» в селе Казачинское.

В Иркутске одной из визитных карточек города является здание железнодорожного вокзала станции Иркутск-Пассажирский.

ОАО «Российские железные дороги» с 2019 года ведет его реконструкцию. В едином архитектурном стиле с исторической частью комплекса построено новое здание пригородного павильона. Идет подготовка документации для реконструкции исторической части вокзала. Это имеет особенное значения в связи с реализацией федерального проекта по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Игорь Кобзев выразил надежду на скорейшее восстановление здания вокзала и подчеркнул, что Правительство Иркутской области предпримет все усилия для проведения в 2025 году благоустройства территории привокзальной площади. Этот проект занял первое место в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Иркутске.

Глава региона подчеркнул, что в существующих экономических условиях железная дорога дает возможность для экспорта российских товаров на восток. Для бесперебойной отгрузки угольной продукции в Черемховском районе планируется строительство высокотехнологичного железнодорожного транспортного хаба. Игорь Кобзев попросил Олега Белозерова оказать содействие в этой работе.