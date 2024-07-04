Банк «Приморье» проводит оплату ЖКХ без комиссии для лиц, нуждающихся в поддержке

С 1 июля 2024 оплата услуг ЖКХ для физических лиц, которые относятся к категории лиц, нуждающихся в социальной поддержке*, осуществляется без комиссии. Совершить оплату возможно:

В офисе Банка «Приморье».

В системах дистанционного банковского обслуживания (Мобильный банк, Интернет-банк).

В сети банкоматах и платежных терминалах Банка «Приморье».

* Перечень лиц установлен Распоряжением Правительства РФ от 27.04.2024 N 1059-р «Об утверждении перечня категорий физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке и подлежат освобождению от комиссионного вознаграждения (вознаграждения) при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги».