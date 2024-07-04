Банк «Приморье» начал выдавать кредиты в юанях

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Теперь Банк «Приморье» выдает кредиты в юанях.
В июне китайский юань стал базовой валютой на биржевых торгах, пояснили в банке. И все больше предпринимателей пользуются юанем в своих транзакциях. Исторически сложилось, что Банк «Приморье» ведет устойчивое партнерство со странами Азии, что обеспечивает выгодный курс и приятные условия сотрудничества.
– Кредит в юанях имеет более выгодные ставки в сравнении с рублем, например: автокредит в рублях от 18,5%, а автокредит в юанях от 8,5%, – пояснили в банке.
Кредитные программы доступны и для юридических лиц и для физических лиц. Консультация 88002002086
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