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«Есть риски» – эксперт о возможности использования золота в торговле между Турцией и Россией

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Турция и Россия, возможно, могут использовать золото в торговле в качестве альтернативы доллару и это выгодно обеим сторонам, пишут СМИ. По мнению начальника департамента клиентского обслуживания региональной сети ББР Банка Николая Долгушева, это сопряжено с рисками.

– Международные рассчеты с использованием золота сопряжены с рядом организационных сложностей и необходимостью построения соответствующей инфраструктуры, а также обременены дополнительными транзакционными издержками. Плюс важно учитывать изменения биржевой стоимости золота и риски, связанные с его возможной волатильностью. Отмечу, на сегодняшний день в сотрудничестве двух стран - Турции и России - бизнес активно использует расчёты в национальных валютах через российские и турецкие банки, – подчеркнул эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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