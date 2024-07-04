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Дальневосточный банк повысил ставку по накопительному счёту до 17,5% годовых

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Дальневосточный банк с 1 июля 2024 года повысил надбавку за расходные операции по банковским картам, теперь максимальная ставка по накопительному счету составляет 17,5% годовых.

Максимальная ставка доступна в первые два месяца для новых накопительных счетов с учетом приветственной надбавки в 0,5% и бессрочной повышенной надбавки в 2,5% за ежемесячные расходные операции от 10 тысяч рублей в месяц. Начисление процентов осуществляется ежемесячно на минимальный остаток на счету. Счет открывается бессрочно, пополнять и снимать денежные средства можно без ограничений.

Открыть накопительный счет можно как в мобильном приложении, так и в интернет-банке Дальневосточного банка.

Подробнее обо всех преимуществах накопительного счета в офисах и на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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