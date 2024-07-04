Новости

Байкальский саммит РГУД
Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД
«Жизнь продолжается, рынок не рухнет»
Юбилейный X Байкальский Саммит РГУД пройдет в Иркутске 17-18 июля
Все материалы сюжета

Примсоцбанк проведёт в июле акцию для держателей дебетовых карт

С 01 по 31 июля 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт. Клиентам банка вернётся 7% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 28 июня по 15 июля 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».

Для клиентов банка доступны следующие категории:
 
  • Дом и ремонт (МСС 5200, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719)
  • Книги (МСС 5111, 5192, 5942, 5994)
  • Маркетплейсы (МСС 5300, 5262, 3991)
  • Спорттовары (МСС 5941, 5655) 
  • Красота (МСС 5977, 7230, 7297, 7298)
  • Животные (МСС 5995, 0742)
  • Транспорт; (МСС 4111, 4131).

 

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини-Офис Дебетовая, Union Pay, социальные карты, карты Приморец и карты жителя Хабаровского края. ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.

Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 июля 2024 г.. Выплата кэшбэка произойдет до 15.08.2024.

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
  

Срок действия акции - 28.06.2024 - 31.07.2024
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvxcMJG

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Курортный сбор преобразуют в туристический налог. Что ждать отельерам?
На пароме в Листвянке образуются большие очереди
«Прогнозируем рост турпотока в Иркутскую область до 3,6 млн человек в год»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес