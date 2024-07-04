Примсоцбанк проведёт в июле акцию для держателей дебетовых карт

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 28 июня по 15 июля 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».
Для клиентов банка доступны следующие категории:
- Дом и ремонт (МСС 5200, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719)
- Книги (МСС 5111, 5192, 5942, 5994)
- Маркетплейсы (МСС 5300, 5262, 3991)
- Спорттовары (МСС 5941, 5655)
- Красота (МСС 5977, 7230, 7297, 7298)
- Животные (МСС 5995, 0742)
- Транспорт; (МСС 4111, 4131).
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини-Офис Дебетовая, Union Pay, социальные карты, карты Приморец и карты жителя Хабаровского края. ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.
Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 июля 2024 г.. Выплата кэшбэка произойдет до 15.08.2024.
Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.