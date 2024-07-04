Примсоцбанк проведёт в июле акцию для держателей дебетовых карт

Дом и ремонт (МСС 5200, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719)

Книги (МСС 5111, 5192, 5942, 5994)

Маркетплейсы (МСС 5300, 5262, 3991)

Спорттовары (МСС 5941, 5655)

Красота (МСС 5977, 7230, 7297, 7298)

Животные (МСС 5995, 0742)

Транспорт; (МСС 4111, 4131).

С 01 по 31 июля 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт. Клиентам банка вернётся 7% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 28 июня по 15 июля 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».Для клиентов банка доступны следующие категории:

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини-Офис Дебетовая, Union Pay, социальные карты, карты Приморец и карты жителя Хабаровского края. ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.



Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 июля 2024 г.. Выплата кэшбэка произойдет до 15.08.2024.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

