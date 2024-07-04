Ингосстрах Банк сообщил об изменении условий обслуживания банковских карт

С 1 июля 2024 Ингосстрах Банк вносит изменения в некоторые условия обслуживания банковских карт, совершения операций и доступа к сервисам, а также расширяет опции подписки «Инго Плюс».

Улучшение условий доступа в бизнес-залы с картой Мир Supreme

Для держателей премиальных карт Мир Supreme теперь доступно 2 прохода в бизнес-залы ежемесячно (вместо 4 посещений ежеквартально) при соблюдении минимальных условий тарифа карты. При этом комиссия за посещение бизнес-залов будет списываться ежемесячно: вы проходите в бизнес-зал бесплатно, а в следующем месяце банк спишет комиссию, если в месяце визита не были выполнены условия бесплатности.

Отмена комиссий за оплату ЖКУ

Теперь не только в приложении, но и в офисах банка можно без комиссии оплатить жилищные и коммунальные услуги поставщиков, которые зарегистрированы в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для вашего удобства в мобильном приложении и интернет-банке при совершении платежа будет отображаться дополнительная информация о наличии или отсутствии комиссии при заполнении платежной формы и перед подтверждением оплаты.

Переводы в Системе быстрых платежей

Увеличиваются технические лимиты на переводы по СБП для премиальных карт. Максимально теперь можно переводить другим людям 500 000 ₽ за одну операцию и 750 000 ₽ в день.

Технические лимиты для стандартных и зарплатных карт на переводы по СБП другим людям составляют: до 250 000 ₽ за одну операцию и до 500 000 ₽ в день. Максимальный технический лимит на СБП-переводы для всех типов карт – 5 млн ₽ в месяц.

Лимиты на бесплатные переводы по СБП остаются прежними: себе – до 30 млн ₽, другим – до 150 000 ₽ в месяц. При переводах свыше бесплатных лимитов комиссия составит 0,5% от суммы превышения, но не более 1 500 ₽.

Переводы юридическим лицам по реквизитам

Переводы по реквизитам тарифицируются следующим образом:

• без комиссии до 15 000 ₽ за одну операцию – для держателей зарплатных карт;

• без комиссии до 100 000 ₽ за одну операцию – для держателей премиальных карт Мир Supreme и MasterCard World Black Edition;

• 0,5% от суммы, но не более 500 ₽ – для держателей стандартных и виртуальных карт с полной идентификацией, а также при превышении лимитов на бесплатные переводы.



При этом технические лимиты для переводов по реквизитам составляют 500 000 ₽ за одну операцию и 750 000 ₽ в день.

Улучшенные условия переводов с подпиской «Инго Плюс»

При подключении подписки «Инго Плюс» держателям карт стандартных категорий становятся доступны бесплатные переводы и расширенные лимиты в приложении и интернет-банке:

• бесплатные переводы по СБП третьим лицам – до 200 000 ₽ в месяц (вместо 150 000 ₽);

• технические лимиты на переводы по СБП третьим лицам увеличиваются до 300 000 ₽ за одну операцию и до 550 000 ₽ в день (вместо 250 000 ₽ и 500 000 ₽ соответственно);

• переводы по реквизитам в пользу юридических и физических лиц – бесплатно, максимум – 500 000 ₽ за одну операцию и 750 000 ₽ в день.



Для держателей премиальных карт Мир Supreme и MasterCard World Black Edition улучшаются условия переводов и размеры лимитов:

• бесплатные переводы по СБП третьим лицам – до 250 000 ₽ в месяц (вместо 150 000 ₽);

• технические лимиты на переводы по СБП третьим лицам: 650 000 ₽ за одну операцию и 900 000 ₽ в день (вместо 500 000 ₽ и 750 000 ₽ соответственно);

• переводы по реквизитам в пользу юридических и физических лиц – бесплатно, максимум – 1 млн ₽ за одну операцию и 1,5 млн ₽ в день (вместо 500 000 ₽ и 750 000 ₽ соответственно).



Кроме улучшенных условий по переводам подписка «Инго Плюс» предоставляет и другие выгоды. Узнать больше и подключить подписку можно на сайте Инго Экосистемы. С полным сборником тарифов можно ознакомиться в разделе «Тарифы и документы».