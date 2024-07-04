Ингосстрах Банк в июле начисляет повышенный кешбэк в категории «Авиабилеты»

В июле 2024 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Авиабилеты». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 3000-3299, 4511.



– Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте:- 5% ингорублями от суммы покупок. Пользуйтесь картами Ингосстрах Банка и получайте больше выгоды, – говорится в сообщении банка

