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Ингосстрах Банк в июле начисляет повышенный кешбэк в категории «Авиабилеты»

В июле 2024 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Авиабилеты». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 3000-3299, 4511.

– Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте:- 5% ингорублями от суммы покупок. Пользуйтесь картами Ингосстрах Банка и получайте больше выгоды, – говорится в сообщении банка
 
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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