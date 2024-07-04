Жители Иркутской области свыше 300 млн рублей накопительной пенсии переводят на СберНПФ

1,8 тысяч жителей Иркутской области попросили перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ по состоянию на 30 июня 2024 года. Всего на личные счета жители региона направили 347 млн рублей.

Среди тех, кто решил направить свои пенсионные накопления (накопительную пенсию) в долгосрочные сбережения, оказалось 69% женщин и 31% мужчин. Чаще других так поступали жители Иркутской области в возрасте от 40 до 55 лет (71% от общего числа заявлений), а также от 30 до 39 лет (24%).

Любой гражданин России с 18 лет может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Она поможет откладывать на будущее и получать доплату от государства. Из госбюджета может поступать до 36 тыс. рублей в год. Недавно президент попросил гарантировать такую поддержку на десять лет. Размер доплаты зависит от суммы личных взносов за год и официального дохода человека.

Молодые люди с ПДС смогут собрать стартовый капитал или накопить на загородный дом. В 40-50 лет программа позволяет отложить на образование детей или обеспечить себе жизнь в достатке в любом возрасте. Вступить в программу могут и те, кто планирует завершить карьеру в ближайшее время.

«Россияне активно тестируют новый способ распоряжаться своей накопительной пенсией, переводя эти средства в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Чаще всего так поступают жители Москвы и Подмосковья (15% от общего числа заявлений), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также Свердловской области (4%). Иркутская область вошла в топ-15 регионов по количеству переводов. Благодаря такому шагу женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет смогут получать выплаты в течение установленного в договоре срока — в СберНПФ он составляет от 5 лет и дольше», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«У некоторых жителей Иркутской области есть накопительная пенсия. Напомню, что она складывалась в системе обязательного пенсионного страхования с 2002 по 2013 год из части страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд России (ныне — Социальный фонд России). С 2024 года жители региона могут перевести эти средства в личные программы долгосрочных сбережений (ПДС). Когда накопительная пенсия поступит на ПДС-счёт, человек сможет снять её, например, в любой момент на оплату дорогостоящего лечения. При этом на страховую пенсию от государства это не повлияет: её выплатят с учётом заработанных баллов и стажа, когда наступит положенный возраст», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Для программы долгосрочных сбережений есть налоговый вычет. Он зависит от ставки, которая применяется к доходу человека: участник за каждый календарный год может вернуть НДФЛ на сумму до 52 тыс. рублей или до 60 тыс. рублей.