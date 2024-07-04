Цифровой HR: как платформы помогают управлять персоналом

Управление людьми требует комплексного подхода, убеждена Александра Жирновская, директор проектов HR-платформы «Пульс» Сбера. Зачем мы, куда мы идем? Что и как будет делать команда? Как оценивать результаты работы и давать обратную связь? Ответы на все эти вопросы, по мнению Александры, должны быть и у руководителя – главного HR в компании, и у специалистов по работе с персоналом. На HR-марафоне в Сбере эксперт рассказала, как эффективно управлять HR-циклом и чем могут помочь цифровые платформы.

Цикл – один, подходы – разные

По словам Александры, HR-цикл, включающий адаптацию, развитие, подбор и продвижение, – это неотъемлемая часть системы управления организацией, обеспечивающая ее эффективное функционирование и развитие. «Именно HR-цикл позволяет управлять эффективностью. Эта единая системообразующая история, но она адаптируется под разных сотрудников. Разные категории специалистов в вашей команде нужно мотивировать по-разному».

Например, в Сбере всех сотрудников делят на четыре сегмента: это «Топ-600» (руководители крупных подразделений банка, которые обладают духом предпринимательства, нестандартным мышлением), «Профи» (более 50 тысяч квалифицированных экспертов разных областей, нацеленных на эффективность и улучшение клиентского опыта), «Цифровые люди» (свыше 40 тысяч разработчиков и других ИТ-специалистов) и «Первая линия» (125 000+ сотрудников первого контакта с клиентами).

«У каждого – своя модель компетенций, свой цикл планирования целей, задач и оценки, – пояснила Александра. – Тем не менее всё укладывается в единую систему. Важно, чтобы HR-цикл в вашей компании был пронизан тем, во что вы верите. Это лучший способ дотянуться до каждого сотрудника. Подумайте, что транслирует ваш HR-цикл? Отражает ли он заявленные в компании культуру и ценности, видение руководителей? Считывают ли это те люди, которые соприкасаются с HR-процессами, или все-таки нет?»

По цифровому пути

Здорово, когда такая система в компании есть, но эффективно управлять ей в ручном режиме, когда сотрудников десятки, сотни, тысячи – просто невозможно. Здесь нужна цифровизация. «При этом опыт сотрудника при взаимодействии с технологиями в области HR должен быть максимально крутым, а сама цифровая платформа – бесшовной, понятной, говорящей с людьми на одном языке, – считает Александра. – В Сбере мы сделали HR-платформу “Пульс”».

По словам эксперта, эта платформа позволяет управлять всеми процессами HR-цикла в одном окне, в едином интерфейсе. Количество пользователей «Пульса» быстро растет: это не только сотрудники Сбера, но и внешний рынок. Платформа дает возможность сквозной аналитики, включает в себя такие разделы, как: поиск и привлечение, адаптация, HR-аналитика, кадровые сервисы, опросы сотрудников, обучение и развитие, оценка эффективности и, конечно же, обратная связь.

По словам Александры, автоматизация рутинных операций позволяет сократить расходы и освободить время HR-специалистов для более важных задач. Кроме того, платформа способствует повышению уровня удовлетворенности сотрудников и снижению текучести кадров, что в свою очередь положительно сказывается на общей эффективности бизнеса.

Эксперт рассказала, как Сбер, благодаря «Пульсу», эффективно управляет персоналом.

Один из примеров – цифровой профиль сотрудника. «Конечно, это еще не цифровой двойник в полной мере, но уже и не «личное дело», которое лежит где-то «в кадрах». Это и вся информация о сотруднике, собранная на одной странице. Это и его резюме, если мы говорим о развитии внутреннего подбора. Это и возможность сотрудника быть частью компании, делиться с командой своими новостями. Цифровой профиль отражает все, что нужно знать о сотруднике. Это быстро, просто и доступно».

В целом, по мнению Александры, цифровой HR сегодня становится главным трендом для бизнеса. «Другого пути нет, если ваша компания активно растет и стремится в счастливое будущее. Наведите порядок в кадровых системах. Думайте про комплексную цифровизацию. Начните с подбора кадров: так одно направление подтянет за собой другое. Учитесь управлять эффективностью, собирайте инсайты. И главное – вовлеките вашего лидера, руководителя компании в этот неизбежный процесс. Без поддержки топ-команды системно управлять людьми не получится».