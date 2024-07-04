Рекрутинг нового времени: как автоматизация помогает в массовом подборе сотрудников

«Раньше 80% жизни рекрутера уходило на поиск кандидатов и «упрашивание» руководителей рассмотреть резюме. Сегодня все меняется, – говорит Людмила Чупикова, управляющий директор – начальник центра подбора сегментов «Профи» и «Первая линия» Сбера. – Волшебство, которое уже считаешь рутиной, – это когда ты нажимаешь кнопку, резюме переходит в HR-платформу «Пульс», вакансии уходят на все «работные» сайты, и сразу приходят отклики». Как автоматизация изменила рекрутинг в Сбере? Об этом эксперт рассказала на HR-марафоне.

«Не мы выбираем, а нас выбирают»

На сегодняшний день в России всего около 2 млн официально безработных. «Это очень немного – 2,6%, при нормальном показателе в 5,5-5,8%», – говорит Людмила Чупикова. Конкуренция за кадры – огромная. Требования к работодателям растут. Организации должны становиться все лучше и лучше. «Сейчас нас выбирают, а не мы выбираем, – подчеркивает эксперт. – И очевидно, что эта тенденция продлится долго. Я думаю, что подбор кандидатов сильно изменится. Те процессы, которые сейчас существуют: отбор резюме, собеседования – канут в Лету. Мы с вами ловим «последнего лучики» того подбора, к которому привыкли».

Разные компании работают в условиях кадрового голода по-разному: кто-то «хантит» ценные кадры у конкурентов, кто-то повышает зарплаты, кто-то работает над эффективностью HR-процессов… Сбер пошел по пути автоматизации и цифровизации, внедрив HR-платформу полного цикла «Пульс». «Особенно это актуально для массового подбора, – поясняет Людмила. – Сотрудников сегмента «Профи» – квалифицированных экспертов разных областей – еще можно найти, это понятная история. А вот «Первая линия» – сотрудники первого контакта – нужны всем. За них идет очевидная борьба».

Рутина – для роботов

По словам Людмилы Чупиковой, хороший рекрутер в среднем тратит 30 минут на обработку одного кандидата. Благодаря автоматизации, удалось сократить это время до 3-4 минут. «Все транзакционные функции: ранжирование резюме, отбор кандидатов, всевозможные напоминалки – должны происходить без участия человека», – убеждена эксперт.

Масштабная автоматизация в сфере HR в Сбере охватила многие процессы. Банк интегрировал телефонную систему с HR-платформой, создал единый номер рекрутмента по всей стране, реализовал отправку SMS-уведомлений кандидатам из единой платформы. Сбер обучил собственную нейросеть по темам рекрутмента, а также интегрировал модели AI, которые позволяют отслеживать отток, выживаемость и ранжирование сотрудников. Появились новые оживленные аудио-боты, расширилась интеграция с рабочими сайтами.

По словам Людмилы, автоматизация позволяет решить три важные задачи. Во-первых, обеспечивает баланс между транзакционными функциями и развитием профессиональной экспертизы рекрутера. Во-вторых, улучшает клиентский путь всех участников в единой платформе. В-третьих, дает возможность гибкой настройки системы с помощью современных инструментов: телефония, AI и ML, аналитика.

«Раньше компания вела подбор двумя системами – сводили всё Excel, статусы не совпадали, – поясняет Людмила. – Работа в двух программах – то ещё «удовольствие», особенно с точки зрения аналитики. Решением стал переход на HR платформу “Пульс”».

Найм вырос на 40%

Автоматизация уже принесла хорошие результаты. Производительность рекрутера выросла на 25%. «На данный момент каждый рекрутер в Сбере заключает в среднем 20 трудовых договоров в месяц, некоторые подбирают до 40, хотя мы начинали с 12», – говорит Людмила. Средний срок закрытия вакансии «Первой линии» сейчас составляет 20 дней – на 4% меньше, чем раньше. А найм за 2023 год вырос на 40%, – гораздо больше, чем специалисты Сбера прогнозировали, учитывая ситуацию на рынке труда.

«Рост найма произошел в том числе из-за того, что у рекрутеров появилось свободное время. У нас воронки увеличились в два раза, но увеличить воронку – это одно, а обработать – совсем другое. За счет автоматизированных ресурсов и транзакционных операций, которые мы вывели в фон, мы смогли сделать больше, – объясняет Людмила. – Рекрутер будущего видится нам полноценным стратегическим бизнес-партнером, который знает рынок региона, знает, где искать знает кадры и как привлечь дополнительные каналы».

Екатерина Варфаломеева