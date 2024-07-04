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Контакт-центр Сбера стал лучшим сразу в 3-х номинациях Frank Contact Centers Award 2024

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей Frank Contact Centers Award 2024 по результатам исследования «Контакт-центры банков 2024», посвященного работе дистанционных каналов банков при обслуживании физических лиц.

Сбербанк стал лидером сразу в трёх номинациях: «Лучший банковский контакт-центр», «Самый эффективный банковский контакт-центр», «Самый высокий уровень автоматизации консультирования по телефону».

Сбер продолжает совершенствовать сервис и выстраивать эффективные процессы, как для клиентов, так и для сотрудников компании. Банк соблюдает баланс между искусственным интеллектом и человеком в развитии сервиса и поддержки клиентам. Эмпатия оператора, его расположенность к клиенту и помощь в решении проблем, по-прежнему, является ключевым элементом. При этом Сбер давно работает над внедрением AI технологий, включая повышение уровня автоматизации. И сегодня контакт-центр Сбера достиг уровня автоматизации 65%.

В ходе исследования «Контакт-центры банков 2024» аналитиками были изучены тренды на рынке дистанционного обслуживания клиентов банков в России, протестирована доступность колл-центров, проверены сервис и качество услуг, а также проанализированы показатели эффективности работы банковских контакт-центров.

В рамках исследования были проведены: benchmark-исследование, которое охватило более 130 бизнес-показателей, онлайн-анкетирование более 1 600 активных банковских клиентов, совершено более 3 000 тестовых звонков в колл-центры банков, онлайн-анкетирование более 1 600 операторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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