Объем автокредитов в за первое полугодие Сибири вырос в 4,6 раз

Банк ВТБ за 6 мес предоставил жителям Сибирского федерального округа более 18 тыс автокредитов на сумму 22,6 млрд рублей, что в 4,6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Спрос на покупку машин в кредит вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,2 раза.

В тройку лидеров Сибири в январе-июне вошли Красноярский край (5,3 млрд рублей), Новосибирская область (4,5 млрд рублей) и Кемеровская область (порядка 4 млрд рублей).

«Основной тренд первого полугодия - всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего – на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты ВТБ в среднем занимали 1,7 млн рублей (почти на 84 тысячи больше, чем в конце 2023 года), подержанных - около 1,5 млн рублей (+ 110 тысяч за полгода).

В целом по стране, по оценке ВТБ, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

В ВТБ в первом полугодии спрос на автокредиты вырос более чем в три раза. По итогам января-июня деньги на покупку машин в банке получили более 219 тысячи клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 305 млрд рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля превысил 475 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года.

Другой банк Группы ВТБ – РНКБ – выдал в первом полугодии свыше 1,1 тысячи автокредитов более чем на 1,5 млрд рублей. Это почти на 10% по количеству и на 18% по объему превышает прошлогодний результат. Портфель автокредитов банка по итогам января-июня достиг 6,6 млрд рублей. Основным спросом клиентов РНКБ в Крыму пользуются новые машины (более 90% сделок), в первую очередь – российская Lada.

Банк сохраняет лидерство на рынке: по итогам июня его доля по объему выдач достигла 29%*, рост с начала года - более чем на 9 пп. Доля ВТБ по портфелю автокредитов увеличилась с 12,5% на начало года до более чем 22%.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.