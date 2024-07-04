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ИЭСК приступила к работам по замене приборов учета электроэнергии у населения

Мероприятие реализуется в соответствии с федеральным законом, регулирующим развитие систем учета электрической энергии в РФ.

Цель – контроль нагрузки на энергосети, принадлежащие компании. В случае превышения уровня потребляемой мощности прибор в автоматическом режиме отключает объект, вызывающий перегрузку в системе.  Кроме того, с помощью интеллектуальных счетчиков автоматически передаются показания, у потребителя исчезнет необходимость по передаче ежемесячных показателей потребления.

В текущем году энергетики заменят более 30 тысяч приборов учета, установленных в частных домах потребителей в более чем 400 муниципалитетах. Процедура включает в себя установку интеллектуального счетчика на опору и подписание акта ввода учета в эксплуатацию с дальнейшей передачей информации в «Иркутскэнергосбыт» для расчетов. Оборудование, которое используется, отечественного производства российских заводов электронной техники, в ходе более чем двенадцатилетней эксплуатации показало свою надежность.

Всего в течение 5 лет будет заменено более 150 тыс. устаревших счетчиков электроэнергии.

«Комплексная работа позволит повысить надежность электроснабжения. При чрезмерных нагрузках на сеть счетчики будут работать, как предохранители. Важно и то, что мы будем видеть, когда потребитель незаконно подключился к сетям и похищает электроэнергию. Всеобъемлющий контроль направлен на сохранение устойчивости энергосистемы в зимний период, создание ресурса для того, чтобы подключать честных потребителей, которые сегодня находятся в очереди на технологическое присоединение к сетям», – подчеркнул директор департамента транспорта электроэнергии ИЭСК Игорь Зубарев.

Замена приборов учета производится в рамках специально разработанной программы. Очередность замены устанавливается сетевой компанией и не требует участия потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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