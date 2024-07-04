Форум предпринимателей пройдет 23 июля в Усть-Илимске

В Усть-Илимске 23 июля состоится форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации».

Для участников и гостей подготовлена большая программа. В неё вошли выступления предпринимателей из Иркутска и Усть-Илимска с реальными историями успеха в бизнесе, дискуссии на темы «Про бизнес: здесь и сейчас» и «Про бизнес будущего в г. Усть-Илимске», презентация готовых решений, сервисов для развития бизнеса и мер поддержки, практикум для предпринимателей и интерактивная выставка от Сбера. Кроме того, в рамках форума пройдет ярмарка региональных франшиз.

Спикерами форума выступят заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский, первый заместитель мэра Усть-Илимска Эдуард Симонов, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова и представители регионального бизнеса.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Усть-Илимска.

«23 июля в Усть-Илимске будет работать площадка, где действующие предприниматели и те, кто только собираются ими стать, смогут заявить о себе, научиться у экспертов и воспользоваться возможностями системы поддержки предпринимательских проектов от Сбера. Представители регионального бизнеса поделятся вдохновляющими историями успеха и дадут советы, как преодолеть трудности на пути к развитию. Не упустите возможность завести полезные знакомства, получить знания, опыт, эмоции и вдохновение!», – региональный директор Иркутского отделения Сбербанка Артур Сальманов.

«Центр “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”. Ключевой нашей задачей является поддержка предпринимательского сообщества региона. На форуме мы готовы вместе обсудить новые возможности и точки роста для бизнеса Усть-Илимска. Иногда для создания или развития своего предприятия не хватает буквально одного шага. Уверена, что этот шаг мы сделаем с вами 23 июля», – директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.

Форум пройдет по адресу: Усть-Илимск, пр. Мира, 36, ДК «Дружба». Начало мероприятия в 10:00. Участие в форуме бесплатное. Регистрация по ссылке.