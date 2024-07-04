Заботкин: ключевую ставку в июле могут повысить до 17–18%

Банк России на плановом заседании 26 июля может повысить ключевую ставку до 17–18%, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

– На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% — скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — сказал он в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, в России высокие темпы роста экономики сопровождаются высокой инфляцией, которая не желает замедляться. Из-за этого необходима жесткая денежно-кредитная-политика.

Заботкин заявил, что Банк России ожидает пика годовой инфляции в июле и ее снижения в сентябре.

Напомним, в мае рост ВВП России ускорился с 4,4% до 4,5% в годовом выражении, следует из данных Минэкономики. В январе—мае российская экономика выросла на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Вчера в Санкт-Петербурге на Финансовом конгрессе Банка России инфляция была названа главной главной проблемой на пути поиска длинных денег для инвестиций в экономику. В подтверждение тезиса приводился опыт Турции, где из-за рекордной инфляции доля капвложений в ВВП устойчиво падает, несмотря на расширяющееся предложение рабочей силы и свободный доступ к международным рынкам капитала.