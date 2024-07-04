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ВТБ обещает дивидендный сюрприз

ВТБ не планирует делистинг акций и работает над дивидендным сюрпризом, сообщает Reuters со ссылкой на слова первого зампреда и финансового директор банка Дмитрия Пьянова.

– В нашем случае мы ждем роста капитализации акций и работаем над дивидендным сюрпризом, – сказал он.

Пьянов уточнил, что вопрос о том, сможет ли ВТБ выплатить дивиденды по итогам 2024 г, зависит от капитализации. «Но мы над этим работаем», — добавил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в конце мая говорил, что не исключает выплату дивидендов за 2024 г, отметив, что это будет понятно ближе к концу года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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