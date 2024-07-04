ЦБ против рыночных ипотечных программ по 8% за счет застройщиков. Главное с Финансового конгресса

Данные по инфляции говорят об отклонении от базового сценария, проинфляционные риски реализовались, на предстоящем заседании ЦБ 26 июля регулятор будут обсуждать шаг повышения ставки, об этом было заявлено на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Портал SIA.RU записал главные цитаты.

1. ЦБ будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки

Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что на данный момент российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, реализовались проинфляционные риски. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

– В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг повышения ставки, – сказала Набиуллина.

На прошедшем 7 июня заседании совет директоров Банка сохранил ставку на уровне 16%.

2. ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение – в сентябре. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 26 июля, будут обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.

3. ЦБ против рыночных ипотечных программ по 8% за счет комиссий застройщиков

Банку России «не нравится история с комиссиями» для застройщиков, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ намерен прописать в стандарте ипотечного кредитования запрос на взимание комиссий, которые «оплачивает в конечном итоге сам заемщик — которые приводят к росту стоимости жилья и идут и конечном итоге из кошелька самого заемщика», рассказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

– Если кто-то хочет что-то субсидировать — дайте скидку, в чем проблема. А в итоге стоимость жилья увеличивается. В реальности продать недвижимость потом за эти деньги может быть невозможно, – объяснил Данилов.

4. Для формирования курсов валют ЦБ доступны все данные о внебиржевых операциях

Банк России учитывает все возможные риски, включая и риск приостановки биржевых торгов юанем, сообщила Эльвира Набиуллина.

– Вопросы возникают в связи с изменением расчета официального курса по доллару и евро. Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности формирования курса. В ближайшее время опубликуем подробную методологию, каких-то принципиальных изменений пока вносить не собираемся, потому что, на наш взгляд, этот способ отражает экономическую стоимость рубля по отношению к этим валютам, но конечно, готовы будем уточнять, будем осуществлять мониторинг, и в том числе уточнять, если будет необходимость, чтобы предотвратить возможное манипулирование курсом, – сказала Набиуллина.

5. Нет необходимости повышать лимит бесплатных переводов друг другу через СБП

– Сейчас лимит – 100 тыс. рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что в основном потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом, – сказала Набиуллина.