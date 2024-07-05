Вышла в свет Газета Дело за июль 2024 года

Свежий выпуск издания поражает разнообразием тем: это автомобильный бизнес, рынок лизинга, реальный сектор экономики, финансы, недвижимость, а также медицина, культура, спорт, туризм и гастрономия. Кроме этого, на страницах издания эксперты из разных отраслей экономики обсуждают такие актуальные темы, как кадровый голод, дисбаланс на рынке труда, социальные гарантии, а также делятся с читателями успешными предпринимательскими кейсами в секторе малого и среднего бизнеса.

«Наша цель – войти в топ-40». Как «РАФТ ЛИЗИНГ» изменил стратегию развития События последних двух лет стали настоящим «контрастным душем» для лизинга – отрасли потребовалась мощная перезагрузка. Одна из крупнейших региональных лизинговых компаний «РАФТ ЛИЗИНГ» переосмыслила стратегию развития: решительно нарастила портфель в 2023 году, смело пошла в новые регионы, в том числе Крым, и готовится выйти с дебютным облигационным займом на биржу. О вызовах, планах и драйверах развития Газете Дело рассказали генеральный директор компании Елена Ланцова и основатель «РАФТ ЛИЗИНГа» Владимир Черкасов. Китайский премиум. Елена Высоцкая о том, почему клиенты Mercedes-Benz и других премиальных брендов выбирают китайские марки Seres Aito и Voyah Китайские автомобили на российских дорогах уже никого не удивляют, но за последнее время брендов из Поднебесной стало в разы больше, чем было до 2022 года. По данным агентства Автостат, в КНР производится более сотни только собственных марок, 60 из них официально и неофициально представлены в России. При этом речь идёт не только о масс-маркете, но и об уникальных премиум-моделях, дефицит которых есть даже в Китае. Какие автомобили премиум-класса из Поднебесной представлены на иркутском рынке и чем они отличаются от европейских «собратьев»? Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказала Елена Высоцкая – директор отдела продаж МЦ-Иркутск, который ранее представлял в нашем городе марку Mercedes-Benz, а сейчас стал официальным дилером премиальных китайских автомобилей Seres Aito и Voyah и расширил параллельный импорт до всех премиальных брендов, покинувших Россию. От облигаций – к цифровым финансовым активам. Руководитель ПСБ в Иркутске – о современных трендах инвестирования По данным аналитической компании Frank RG, за 2023 год в российских банках на 50% выросло количество клиентов с капиталом от 100 млн рублей, и на 62% вырос общий объём средств состоятельных россиян. И эта динамика сохраняется. Все больше обеспеченных людей ищут комплексные финансовые решения, которые будут отвечать их потребностям.О том, как развивается направление Private Banking в Иркутске и трансформируются ли запросы клиентов на фоне экономических изменений, наше издание побеседовало с вице-президентом - региональным директором ПСБ в Иркутске Александром Логуновым. Он рассказал, что сибиряки, практикуя в основном консервативный подход, с интересом относятся и к новым инструментам – ЦФА. Производство ХХI века: эстетика и инновации. Как «СтройПроектСервис» превратил промбазу в индустриальный парк Компания «СтройПроектСервис» с 2016 года развивает собственное производственное подразделение в Иркутске – индустриальный парк «Жилкино» и промбазу «Боково». Здесь производят многое из необходимого в работе предприятия – от инертных материалов до сложных металлоконструкций и вагон-домов, ремонтируют технику, отсюда снабжают все объекты компании запчастями, инструментами, ГСМ. А еще это «полигон» для обучения сотрудников, поиска новых креативных решений и отработки навыков у технических специалистов. Как устроена эта работа, мы увидели своими глазами.

Пакет законопроектов об изменении налоговой системы получил концептуальное одобрение Госдумы: депутаты в конце июня единогласно приняли в первом чтении налоговые новации. К каким изменениям готовиться? Какие из них наиболее значимы для экономики страны, бизнеса и граждан?

Иркутская компания ВС Консалт вышла на новый уровень: на Байкальском международном форуме партнёров 2 июня она подписала соглашение о сотрудничестве с крупной юридической фирмой из Китая «Цзиньши». Теперь в Иркутске будет работать филиал китайско-российского центра юридических бизнес-услуг «Один пояс, один путь». Как рассказал руководитель ВС Консалт Алексей Черкашин, цель партнёрского проекта – юридическая помощь и поддержка бизнеса, который ведёт внешнеэкономическую деятельность в России и Китае. Подробнее – в нашем интервью.

Интеграция ВТБ и банка «Открытие» идет полным ходом. Задача не имеет аналогов в истории российского финансового рынка: необходимо интегрировать две успешно работающих на полную мощность финансовых структуры и сохранить при этом комфортные условия для клиентов. Как проходит процесс интеграции? Какие предложения получат клиенты, которые решат перейти в ВТБ? Что будет с «молчунами»? Об этом – в нашем материале. «Мы будем здесь жить». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о настоящем и будущем проекта Шелест берез, пение птиц, приятная прохлада с залива. С автором загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте Антоном Кондратьевым идем по широким улицам поселка, любуясь природой, архитектурой домов, обсуждаем планы. В этом году девелопер возводит заключительную линейку береговых домов и занимается благоустройством набережной. Но прощаться с проектом команда не намерена: многие, в том числе и сам Антон, будут здесь жить. Сапы, велики, рыбалка. Жители «Горизонта» – о возможностях загорода и новых летних увлечениях «Ждем выходных, чтобы остаться дома» – так звучит слоган «Горизонта». Удачное расположение поселка – в окружении леса, на берегу залива – открывает возможности для активного и разнообразного отдыха. Как говорят жители, вариантов масса: от велопрогулок до яхтинга, от рыбалки до эндуро. С заботой о жителях. 5 фишек «Горизонта», которые мы увидели во время экскурсии Большая часть квартир в «Горизонте» уже продана и заселена. Жители активно осваивают пространство поселка, продуманное девелопером так, чтобы люди здесь жили комфортно, безопасно, по понятным правилам и с возможностью что-то менять. Чтобы им хотелось общаться друг с другом, проводить время на свежем воздухе. Во время прогулки по поселку Антон Кондратьев рассказал о нескольких фишках проекта. «Наша кадровая политика – наша сильная позиция». Учредители ГК «МедСтандарт» – о факторах создания успешного коллектива Главной ценностью любого дела являются люди. Именно от команды зависит, как будет развиваться компания и придёт ли она к успеху, уверены учредители группы компаний «МедСтандарт». Её история началась в 2016 году с маленькой глазной клиники, в штате которой числилось чуть более десяти человек, а сейчас в холдинге работают почти 200 сотрудников. Как в условиях дефицита медицинских кадров не только собрать, но и удержать высокопрофессиональный коллектив, какое значение для компании имеет система наставничества и зачем сейчас нужны профессиональные праздники, Газета Дело обсудила с главным врачом МедСтандарта Александром Новолодским, исполнительным директором Лариной Шантановой и финансовым директором Ириной Фоминых.

«Борьба за покупателя усиливается» «Сегодня перед ритейлом стоят две глобальные задачи – удержать покупателя и удержать кадры», – говорит управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. По его словам, «Слате» сегодня удается не только успешно конкурировать с другими супермаркетами, магазинами у дома и фруктовыми лавками, но и показывать рост трафика и чека. Что помогает достигать хороших результатов? Как ритейлер меняется для сотрудников и покупателей? И почему стремится дать не только доступные цены, но и яркие эмоции?

«Мы постоянно работаем над снижением издержек» 2024 год для ритейла оказался не проще предыдущего: к традиционным уже вызовам: рост отпускных цен, сложности в логистике, дефицит на рынке труда – добавились новые вводные: скачки курсов валют, инфляция, высокие процентные ставки. Как «Слата» справляется с ними и добивается большей эффективности, рассказала финансовый директор компании Елена Любансин.

Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты» Среди трендов, которые будут определять развитие торговых сетей на ближайшие годы, ритейлеры отмечают растущий интерес покупателей к готовой еде, собственным торговым маркам сетей, промо-акциям и уникальному ассортименту. Как «Слата» работает с этими направлениями, каких новинок на полках торговой сети ожидать иркутянам и как компания намерена выстраивать ценовую политику?

По статистике, более 80% пользователей совершают покупки омниканально. «Поэтому если у вас есть офлайн-магазин, ресторан, ателье, парикмахерская или любая другая организация с офисом в городе, и вы думаете, что вам незачем продвигать свои товары или услуги в интернете, то это ошибочное мнение», – говорит Неля Демидович, директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт. Вместе с экспертом будем разбираться в тонкостях современной интернет-рекламы. В этом выпуске расскажем, как устроен и кому подойдет сервис Яндекс Бизнес.

«Жизнь продолжается, рынок не рухнет» Рынок недвижимости переживает очередной период турбулентности: регуляторные изменения коснулись условий ипотечного кредитования, процентной ставки и налогового законодательства. Что будет с отраслью? Этот вопрос сейчас активно обсуждается в профессиональном сообществе, и он будет одним из главных на Х Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Событие пройдёт в Иркутске 17-19 июля. Более подробно о миссии юбилейного саммита Газете Дело рассказала исполнительный директор, вице-президент РГУД Елена Бодрова.

«Рынок труда стал абсолютно свободным». Как «Слата» ищет кадры и заботится о сотрудниках «Забота для нас – ключевое. Компания заботится не только о внешних клиентах, но и о внутренних – своих сотрудниках, – говорит Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». – Когда мир живет в условиях неопределенности, нам хочется донести: у нас надежно, мы можем помочь сотрудникам жить стабильно». О кадровом голоде, дисбалансе на рынке труда и о том, почему работа в «Слате» для многих – это больше, чем просто работа, – в нашем материале.

Слата Марафон: как прошёл традиционный праздник бега в Иркутске Заряженные, бодрые, бегущие… Более 3600 человек – взрослых и детей, мужчин и женщин – вышли 23 июня на старт Иркутского международного Слата Марафона. Традиционное спортивное событие в этом году вызвало небывалый ажиотаж: регистрацию закрыли за 12 дней до забега! Как за шесть лет марафон, организованный «Слатой», превратился в большой общегородской праздник и стал частью Иркутска? Почему сюда приходят семьями, компаниями, целыми бизнесами? Газета Дело побеседовала с организаторами и участниками.

«Время подталкивает нас к изменениям, мы не можем долго оставаться в одной точке», – говорит Ирина Вахрушева, академический директор программ для топ-руководителей СберУниверситета. Что значит быть лидером сегодня? Как держать фокус и на текущей эффективности, и на инновационном развитии? Какие навыки и знания должны быть у топ-команды, чтобы она «драйвила» компанию и вела ее вперед? Ирина ответила на эти и другие вопросы и представила участникам HR-марафона модель компетенций цифрового лидера.

«Главное – верить в компанию». Рушан Сахбиев – о трансформациях, вере в компанию и силе HR «Руководитель организации – главный ее HR, – убежден председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев. – Поэтому в моем рабочем графике вопросы развития команды, сотрудников, всего, что связано с HR-циклом, занимают не меньше времени, чем работа с бизнесом». Рушан поделился с участниками марафона своей карьерной историей и рассказал о главной, по его мнению, задаче HR.

В Иркутске прошел трехдневный HR-марафон Событие, организованное Байкальским банком Сбербанка, объединило представителей HR-сообщества города. «Сегодня HR – это не support, не поддержка, а равноправный бизнес-партнер, – отметила руководитель блока «Люди и культура», HR-директор Байкальского банка Елена Хохрякова. – Задача HR – вместе с бизнесом менять свой регион к лучшему, делать так, чтобы молодежь не уезжала в другие города, а находила возможности для своего дальнейшего развития здесь».

От костюма до кепки: Сбер в Иркутске открыл магазин с фирменным мерчем Торжественное открытие SberShop – магазина фирменной одежды и аксессуаров – состоялось 19 июня в Байкальском банке Сбербанка. Мероприятие прошло в рамках HR-марафона, организованного Сбером в Иркутске. Все гости стали свидетелями яркого fashion-показа с участием сотрудников банка в качестве моделей на подиуме, а позже смогли сделать первые покупки в новом магазине. Открытие SberShop ознаменовало новый этап в развитии корпоративной культуры Сбербанка в регионе.

«Воспринимайте бизнес как игру». Екатерина Татаринова, «Марлин», – о факапах, которые привели к взрывному росту «Если твоё производство растет и масштабируется, то проблемы не закончатся никогда. Но ты всегда можешь изменить свое отношение к ним», – так сказал Екатерине Татариновой дедушка в самом начале ее бизнес-пути. Этот принцип помог предпринимательнице не бояться ошибок и создать успешную компанию «Марлин» по производству замороженных полуфабрикатов с годовым оборотом более 100 млн рублей.

Блеск через вызовы. Как создавался бренд украшений Olafa «Восемь лет назад я создала небольшую партию украшений в подвале собственного дома. Вышла в торговый центр «Сезон», взяла стол в аренду и начала продавать», – так началась история бренда Olafa Елены Ивановой. Сегодня ее украшения из инновационного и художественного стекла знают во всем мире. Свою историю предпринимательница рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».

Путь к успеху. Как действовать современным предпринимателям, чтобы быть в тренде Что нужно для того, чтобы добиться успеха в бизнесе? Быть готовым к риску, внедрять новые технологии и заботиться о сотрудниках. А еще – вступать в коллаборации, пользоваться инструментами господдержки и встраиваться в новые тренды. На пленарной дискуссии «Синергия власти и бизнеса», которая впервые прошла на бизнес-интенсиве «Новый босс», эксперты поделились своими рекомендациями и мнениями. Газета Дело записала основные тезисы.

Фокус на развитие и рост. В Иркутске прошел очередной бизнес-интенсив «Новый босс» «Новый босс» уверенно занял свое место в деловом календаре Иркутска: четвертый бизнес-интенсив собрал в Байкал Бизнес Центре сотни участников. В течение двух дней эксперты делились с предпринимателями реальными кейсами по работе с персоналом, личному бренду, мотивации и построению эффективной работы с клиентами. Бизнес-интенсив – мощный инструмент, который меняет всех. В этом уже не раз убедились и организаторы события, и его участники.

Лето в Иркутске: куда сходить, что посмотреть, где пообедать? 19 июня во всем мире празднуют День неспешной прогулки. Лето в Иркутске – то время, когда город превращается в удивительное место для таких небольших путешествий и познавательных открытий. Куда пойти, что посмотреть, где вкусно поесть туристам и горожанам? Портал SIA.RU обратился за рекомендациями к профессиональному гиду Надежде Гриневой.

Об истории Иркутска – за ужином. Как отправиться в путешествие во времени 13 июня во всем мире отмечали День маленького путешествия. Мы уже поделились идеями о том, как интересно и с пользой провести выходные, не уезжая далеко от Иркутска. А сегодня расскажем… о путешествиях во времени. Не секрет, что наш город славится богатой историей, привлекающей большое число туристов. «Знакомство с историческим прошлым может быть не только интересным, но и вкусным», – говорит директор по развитию Ассоциации «Байкальская виза» Елена Дуберштейн. О том, как ресторан «BUTIN» открывает двери в мир истории Иркутска через призму гастрономии, – в нашем материале.

Даши Намдков: «Чтобы быть сильным, нужны крепкие корни» «Если бы ленд-арт парк «Тужи» находился на Байкале, то понятно, что всё было бы прекрасно, и это происходило бы автоматически. Но наша бурятская деревня Укурик далеко и от Байкала, и от Агинского автономного округа, и от Республики Бурятия. Она затерялась в забайкальской тайге в 140 километрах от Читы. И это уже совсем другая история». Так о своём проекте по возрождению родовой деревни говорит художник Даши Намдаков. Тем не менее, парку «Тужи» в этом году уже три года и он становится всё более известным и популярным местом в России. В чём его смысл и как он меняет не только территорию, но и людей – в нашем материале.

Иркутск вместо Венеции. Даши Намдаков открыл новую выставку своих работ «Ясновидение» Экспозиция стала мировой премьерой, так как все скульптуры были представлены публике впервые.