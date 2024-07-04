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Тринадцать туристических маршрутов закрыли в Иркутской области из-за пожарной опасности

В Иркутской области временно не выдаются разрешения на посещение Прибайкальского национального парка. Это связано с пожарной опасностью, рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

«Со 2 июля 2024 классы пожарной опасности растут в районе Кругобайкальской железной дороги, с 3 июля – в Иркутском и Ольхонском районах. В условиях действия особого противопожарного режима при КПО в 4 единицы и выше закон обязывает ограничить посещение охраняемой природной территории», – говорится в сообщении.

На сегодня временно закрыты 13 маршрутов Прибайкальского национального парка, однако в Иркутском районе и рядом с поселком Култук в ближайшие сутки ожидаются осадки, которые могут снизить КПО до единицы. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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