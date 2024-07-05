Главу организации ЖКХ в Приангарье заподозрили в афере с бюджетными деньгами

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В совершении преступления заподозрили руководство предприятия ЖКХ, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, глава компании, специализирующейся на оказании услуг по производству тепловой энергии в Усть-Удинском районе, представил в уполномоченный орган для расчета и принятия экономически обоснованных тарифов договор на поставку угля на отопительный период 2018 году, который фактически был получен в меньшем объеме.

В дальнейшем с профильным министерством были заключены соглашения и дополнения к ним, которые предоставили организации право на получение субсидий из регионального бюджета.

В результате завышения расходов организация незаконно получила субсидии на сумму более 5 млн рублей. Расследование продолжается.