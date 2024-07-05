Дополнительное судно запустят с 5 июля по водному маршруту Листвянка – порт Байкал

С 5 июля на водном маршруте Листвянка – порт Байкал начнет работать дополнительное судно. Такой договоренности достигло министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области с Восточно-Сибирским речным пароходством, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«На линию выйдет судно «Восход». Оно будет отправляться с баржи 2501 в Листвянке. Ежедневно в 13:00 и в 15:30, из порта Байкал – в 14:40 и в 16:00. По погодным условиям возможна отмена или задержка рейса», – говорится в сообщении.

Решение о запуске дополнительного судна приняли из-за выросшего пассажиропотока. Действующий паром может брать на борт только 20 пассажиров. Дополнительное судно на маршруте позволит снизить возникшую напряженность. Мониторинг ситуации будет продолжен.