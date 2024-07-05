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Футбольный стадион площадью свыше 25 тысяч «квадратов» хотят построить в Иркутске

Крытый стадион для футбола планируют построить в Иркутске на средства инвестора. Городские власти определили участок под него вблизи развязки Академического моста, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В настоящее время разработана только концепция стадиона, предполагается, что его площадь составит более 25 тысяч квадратных метров. Манеж будет включать в себя футбольное поле размером 105х68 метров, трибуны на три тысячи мест, спортивный блок с гостиницей для размещения спортсменов, кафе и рестораны», – говорится в сообщении.

При этом в адрес губернатора Иркутской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии поступают обращения от граждан, которые опасаются, что строительство объекта может негативно сказаться на состоянии водоохранной зоны, а также усложнит транспортную обстановку в районе Академгородка. Правительство области намерено оценить все риски перед созданием стадиона. Власти намерены найти решение, которое устроит и бизнес, и жителей.

Строительные работы на выделенном участке пока не начались, так как проект стадиона еще не разработан, не получены положительные заключения экологической и других экспертиз, не пройдены общественные слушания. Сейчас проводится инженерная подготовка территории для геодезических работ.

В настоящее время сделана только концепция, которая определила основные параметры объекта, и выполняются работы по проектно-инженерной подготовке территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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