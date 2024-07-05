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Российский рынок падает. Что происходит?

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По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, негативным фактором может выступать увеличение вероятности существенного повышения ключевой ставки в конце июля из-за резкого ускорения инфляции. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что на ближайшем заседании регулятора будет рассматриваться в том числе вариант повышение ставки на 17–18%.

– Слишком жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают расходы компаний на обслуживание корпоративного долга, но и в целом ослабляют потребительскую и деловую активность. Все это ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса, – поясняют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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