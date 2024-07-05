МТС вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России

МТС, цифровая экосистема, вошла в топ-5 рейтинга "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России" по итогам 2023 года. МТС заняла четвертое место, продемонстрировав лучшую динамику роста среди лидеров рейтинга, поднявшись на две строчки за год.

В рейтинг попали российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.

Так выглядит ТОП-5:

Ростех

Холдинг Т1

Fplus

МТС

ИКС Холдинг

TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. Суммарная выручка участников ранкинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.

Выручка МТС в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тысяч человек. Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform: решение полностью замещает иностранное ПО.

"Собственная разработка всегда была нашим приоритетом. Все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества МТС, разработаны внутри компании. Мы намерены и дальше развивать технологическую независимость, создавая новые продукты и совершенствуя уже существующие. Лидерство в рейтингах для нас — дополнительный драйвер, благодарим TAdviser за высокую оценку нашей работы", — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.