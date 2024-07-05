Центробанк заявил о пике инфляции в июле

На 1 июля инфляция в РФ ускорилась и составила 9,22% в годовом выражении. Однако после прохождения пиковых значений ожидается спад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

Инфляция с 25 июня по 1 июля составила 0,66% после 0,22% за предыдущую неделю. Высокое значение, видимо, объясняется индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем на 9,8%. Таким образом, из недельного прироста на 0,66% рост ИПЦ на 0,5% приходится на один день (1 июля), а исходя из недельных данных инфляция за июнь могла составить 0,74% м/м.

В лидерах роста цен в июне, как и в мае, в основном волатильные компоненты: плодоовощная продукция, авиаперелеты, санатории и дома отдыха, также повышенные темпы роста цен отмечаются на стройматериалы и бензин, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

– Влияние индексации тарифов в этом году на годовую инфляцию связано с тем, что в июле прошлого года она не проводилась (она была проведена досрочно, в декабре 2022 года). Вклад индексации 2024 года в инфляцию можно условно оценить в 0,6–0,8 п.п., – рассказала она.

Ранее эксперт заявил, что важен не столько размер ключевой ставки, сколько прогнозируемость. «Текущая ключевая ставка – 16% – психологически очень тяжела для предпринимателей. Это влияет на спрос, тормозит развитие бизнеса и страны, но совершенно точно не тормозит инфляцию», – уверен основатель одной из крупнейших региональных лизинговых компаний «РАФТ ЛИЗИНГ» Владимир Черкасов.