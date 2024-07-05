Названые самые дефицитные специалисты сельскохозяйственной отрасли

Рост потребности в кадрах превышает динамику производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервисов по подбору персонала.

Наибольший разрыв произошел в 2021 году, когда темпы роста требуемых работников составили 148,7% к предыдущему году, а производства – 118,6%.

Самыми массовыми специалистами сферы, которых хотели бы заполучить себе работодатели, по данным «Авито Работы», в этом году стали овощевод, скотник, доярка, лесоруб, зоотехник и эколог. На этом ресурсе было размещено наибольшее количество таких вакансий за весну 2024 года. Самый значительный рост потребности за год – в скотниках (+189%) и овощеводах (+167%).

В сервисе hh.ru в числе наиболее востребованных специальностей в сельском хозяйстве назвали водителей, разнорабочих, агрономов, инженеров, операторов производственной линии, бухгалтеров, ветеринарных врачей, слесарей. Также компании из этой сферы часто ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, бухгалтеров, продавцов-консультантов.

По данным hh.ru, в топ-10 регионов по числу открытых вакансий в сельском хозяйстве за последний месяц входят Москва, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Белгородская, Курская, Ростовская, Тамбовская области. Замыкают десятку Ставропольский край и Пензенская область.

Ранее стало известно, что Россельхозбанк запускает новый сервис, который поможет студентам аграрных специальностей построить собственный пошаговый карьерный план для достижения профессиональных целей. Согласно исследованию аналитиков платформы по поиску вакансий в АПК «Я в Агро», карьерная траектория повышает эффективность поисков работы мечты на 30%.