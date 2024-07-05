Студентов приглашают принять участие в молодежном марафоне «Амбассадоры ИНК»

Студентов российских вузов и ссузов приглашают принять участие в молодежном марафоне «Амбассадоры ИНК». Организатором мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Марафон будет проходить 12-13 сентября в поселке Листвянка (Иркутский район). Участников, в частности, ждут встречи с топ-менеджерами компании, мастер-классы, тренинги, презентации проектов. Цель марафона – сформировать группу амбассадоров ИНК, которые будут представлять и продвигать бренд компании среди студенческого сообщества с помощью обширного набора маркетинговых инструментов.

– ИНК постоянно ставит перед собой новые вызовы и амбициозные задачи, которые всегда решаются благодаря нашей уникальной команде. ИНК – прогрессивная компания, которая непрерывно развивается и дает пространство для развития неравнодушным к ней людям, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Став амбассадорами ИНК, студенты получат возможность пройти корпоративное обучение, проработать свои профессиональные и личные навыки, выстроить сотрудничество с компанией, узнать о карьерных возможностях в ИНК, программах для молодых специалистов. Кроме того, амбассадоры ежемесячно будут получать стипендию 5 000 рублей.

Участниками марафона могут стать студенты российских вузов и ссузов 2-5 курсов. Заявки принимаются до 19 июля. Количество мест ограничено. Более подробная информация по ссылке.