Что будет, если долго не пользоваться сим-картой?

Количество юзеров мобильной связи в России — свыше 258 миллионов. Это почти в 2 раза больше численности населения страны.

Очевидно, что один житель может подключать несколько сим-карт одновременно, при этом не всегда абоненты пользуются каждым из оформленных номеров. А номерная ёмкость у операторов связи конечна, поэтому через 3-6 месяцев отсутствия мобильной активности услуги могут быть заблокированы. Как сохранить свой номер и можно ли вернуть доступ к утерянной или заблокированной сим-карте, рассказала руководитель направления методологии развития бизнеса на массовом рынке МегаФона Юлия Голубкова.

«Если клиент не пользуется сим-картой, то через 90 или 180 дней договор расторгается, услуги связи блокируются, и оператор вправе передать номер другому абоненту. Важно знать, что у каждой телеком-компании эти сроки могут варьироваться. Все зависит от тарифа и условий обслуживания, подписанных при оформлении сим-карты. Обычно при нулевом или отрицательном балансе именно после 90 календарных дней «молчания» договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе клиента. Но, отмечу, что, если каждые 90 или 180 дней пользоваться мобильными услугами, даже минимально, номер будет сохраняться за абонентом», — сообщила Юлия Голубкова.

У каждого оператора определен свой перечень услуг по сохранению номера.

Чтобы сим-карта оставалась за абонентом, раз в 3 месяца или в полгода (в зависимости от выбранного тарифа) он должен выполнять хотя бы одно из перечисленных действий: звонить, принимать входящие вызовы, выходить в интернет, отправлять SMS или MMS, за исключением сообщений на 900, бесплатные номера и справочную службу МегаФон.

При этом Юлия Голубкова раскрыла небольшой секрет: даже, в случае, когда услуги связи заблокированы, и договор расторгнут, абонент может обратиться к оператору и попробовать восстановить номер. Если его еще никто не купил — номер легко вернуть, придя в салон связи с документом, удостоверяющим личность. Ну, а если у него уже другой владелец, — то, увы.

При утере или краже сим-карты главный совет — оперативно установить ее временную блокировку, чтобы никто не смог ею воспользоваться. А главное — обратиться в банк для отключения услуги «Мобильный банк», если такая была подключена. Потом, опять же в салоне и с документами, можно будет получить новый пластик — номер телефона, сумма на счёте, тариф и все подключённые услуги на замененной сим-карте сохранятся, если на момент обращения такой тариф еще будет доступен. Важно знать, что при потере или краже телефона восстановить контакты, сохранённые на утерянной сим-карте, не получится. Замена сим-карты, как правило, бесплатная, ну, по крайней мере в МегаФоне.

Еще несколько рекомендаций телеком-эксперта для владельцев нескольких номеров: