Сбербанк выдал более 900 тыс. ипотек по льготной программе «Господдержка»

Сбербанк выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн рублей по программе «Господдержка» за все время ее действия. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового Конгресса Банка России

По его словам, в последние годы спрос на программу рос высоким темпами: если в 2022 году было выдано около 152 тыс. ипотечных кредитов, то в 2023 году – 284 тыс. В этом году количество выдач также велико: за неполные шесть месяцев было выдано около 83 тысяч.

По данным Домклик Сбербанка, большинство выдач пришлось на первичный рынок: около 73%. На рынок ИЖС пришлось около 14% всех выдач по программе, причем в последние годы доля ИЖС активно росла: если в 2022 году доля ИЖС составляла 8%, то в 2023 году – 24%. В этом году процент выдач вырос еще сильнее – до ~50%.

Напомним, что данную программу запустили в апреле 2020 года как меру поддержки населения и строительной отрасли в условиях пандемии. В рамках программы можно было взять кредит по сниженной ставке на покупку квартиры в новостройке, а также на приобретение и строительство дома — как самостоятельное, так и с подрядчиком.