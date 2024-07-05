РСХБ представил экосистему для стартапов

На полях международной агропромышленной выставки «Агроволга-2024» эксперты платформы «РСХБ.Цифра» представили результаты работы экосистемы Россельхозбанка по работе со стартапами. По итогам 2023 года около 40 проектов смогли успешно пилотироваться.

На мировом и российском агротех-рынке продолжается тенденция на заказную разработку и создание самостоятельных продуктов для решения задач АПК. Небольшие компании и стартапы на базе агрохолдингов создают самостоятельные продукты для выхода на рынок независимо от материнской компании.

Россельхозбанк, следуя рыночным трендам, также реализует комплекс мероприятий для развития инноваций в сельском хозяйстве. Для развития идей, кадров и продуктов в банке существует несколько профильных проектов как для начинающих руководителей стартапов, так и для инвесторов. Например, АгроИнвест Клуб — сообщество опытных инвесторов с инструментами для профессионального нетворкинга и поддержки самых перспективных идей, акселерационные программы (для школьников, студентов и стартапов), а также хакатоны, чемпионаты и регулярные конкурсы, по результатам которых лучшие финтех проекты пилотируются в контуре банка, а агротех решения находят своего пользователя в предприятиях АПК.

«В сегодняшних бизнес-реалиях стартапы — это перспективное направление для поиска самых инновационных идей или команд, которые будут способны могут закрыть потребности как крупных агрохолдингов, так и малых и средних фермерских хозяйств. Мы как банк и цифровая организация на собственном примере показываем, что работа со стартапами может быть эффективной и успешной. Только по результатам 2023 года мы отобрали и пилотировали около 40 новых решений», — отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

Российский АПК становится всё более цифровым, согласно расчётам экспертов РСХБ в отечественном агротехе общая инвестиционная потребность рынка составляет более 3,5 млрд. рублей, при этом темп роста количества стартапов за 2023 год — около 20% в год. При этом одним из трендов отрасли за прошлый год стало увеличение объема инвестиций в биотехнологии и робототехнику. Изменение роли человека в производственной цепочке также становится всё более заметным. Технологии ИИ, машинного обучения и 5G позволяют пользователю становится наблюдателем, а не работником «в полях». Среди других инновационных решений можно назвать блокчейн в отслеживании продовольственных цепочек.