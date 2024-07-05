AgroCode Hack РСХБ стал лучшим агрохакатоном страны

Самый крупный агрохакатон страны AgroCode Hack от сообщества AgroCode Hub Россельхозбанка завоевал первое место в номинации «Лучший агрохакатон» в рамках премии «Хакатоны России».

AgroCode Hack прошёл уже 4 раза, и за это время участники решили несколько прикладных для сектора АПК задач, специально разработанных партнерами соревнования. Среди них мобильные приложение для сельхозотрасли, системы прогнозирования урожайности и поиска подходящих земель, HR-системы для поиска персонала в АПК и многие другие. Все проекты получили высокие оценки не только от жюри соревнования, но и от представителей бизнеса и крупных агрохолдингов.

В 2023 году более 800 участников подали заявки на участие в AgroCode Hack из 70 городов и Москвы до Якутска. Призовой фонд составил более 1 млн рублей.

«У банка есть глобальная цель развивать технологии в российском АПК и благодаря этому делать наш бизнес более конкурентоспособным. Для этого нам нужно привлекать в отрасль талантливых ИТ-специалистов. Хакатон позволяет решить эту задачу. Во время хакатона разработчики собираются и решают конкретные прикладные задачи в аграрной отрасли. Лучшие решения будут интегрированы в экосистему Россельхозбанка. У каждого будет шанс внести свой вклад в развитие российского АПК и сделать его более технологичным», — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

AgroCode Hub – это сообщество всех неравнодушных к сельскому хозяйству, проект включает в себя хакатон AgroCode Hack, чемпионат для студентов и школьников AgroCode Data Science Cup, ежегодную конференцию AgroCode Conf и премию AgroCode.