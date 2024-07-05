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Средний срок автокредитов в мае превысил 5,5 лет

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний срок автокредитов составил 5,53 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года – 5,06 года).

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года отмечен в:

  • Ханты-Мансийском АО (5,79 лет),
  • Оренбургской обл. (5,77 лет),
  • Тюменской обл. (5,74 лет),
  • Краснодарском крае (5,71 лет),
  • Волгоградской обл. (5,71 лет).

В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали:

  • Москва (5,20 лет),
  • Санкт-Петербург (5,30 лет),
  • Московская обл. (5,36 лет),
  • Нижегородская обл. (5,44 лет),
  • Республика Дагестан (5,44 лет).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в:

  • Республике Дагестан (+16,5%),
  • Ростовской обл. (+10,5%),
  • Новосибирской обл. (+10,3%),
  • Краснодарском крае (+10,3%),
  • Пермском крае (+10,2%).

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В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 8,9% и 8,5% соответственно.

«Спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В этой связи увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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