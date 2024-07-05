Игорь Кобзев вручил 21 медаль «Отец солдата»

Награды и благодарственные письма родным 21 участника специальной военной операции вручил губернатор региона Игорь Кобзев. На мероприятии присутствовали семьи военнослужащих и сами бойцы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Родители военнослужащих награждены по инициативе Ассоциации советов отцов Иркутской области. Сегодня вручаем родным наших бойцов медали общественного признания. Хотя на мой взгляд, они не менее ценны, чем государственные, потому что позволяют чествовать тех, кто воспитал настоящих героев, мужественно вставших на защиту Родины, нашей мирной жизни, нашей независимости. Благодарен мужеству, стойкости, терпению и выдержке этих людей. Сегодня мы чествуем не только отцов, но и мам. Хочется, чтобы они и их дети за «ленточкой» чувствовали нашу поддержку. Конечно, навсегда в нашей памяти те, кто не вернется домой, мы всеми силами поддерживаем их близких. А ребятам на передовой хочется сказать одно – чтобы они были живы и здоровы и поскорей вернулись домой к своим семьям, – сказал Игорь Кобзев.

Из рук главы региона медали получили родители бойцов из Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского и Усольского района, из Баяндаевского и Аларского районов. Среди отмеченных медалью – пять семей, награжденных после гибели их сыновей. Одним из награжденных стал житель Саянска, медаль за которого получила жена Эмма Владимировна. Сам он находится сейчас на передовой, куда ушел после гибели старшего сына. Также добровольцем после гибели бойца отправился на СВО его младший брат. За «ленточкой» сейчас и три сына жителя Баяндаевского района Юрий Пензин, которому Губернатор вручил медаль «Отец героя».

Также награждены еще четыре семьи, которые не смогли присутствовать на церемонии. Медали им будут вручены позднее.

Медаль общественного признания «Отец солдата» была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». Медалью награждаются отцы, чьи сыновья, являясь участниками СВО, проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания и награждены государственными наградами. Медаль также вручается отцам, которые принимают участие в СВО наравне со своими сыновьями.

Первым награжденным медалью «Отец солдата» стал житель Нукутского района Николай Гаранкин, медаль ему вручили 13 октября 2023 года. В феврале этого года почетную награду получили еще 10 отцов из Усолья-Сибирского, Усольского и Аларского районов.