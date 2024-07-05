Склады загружены по максимуму

Загрузка площадей логистических операторов России достигла рекордных 96%

Согласно данным NF Group, с конца сентября 2023 года по июнь 2024 года загрузка площадей логистических операторов России выросла на 3 п. п. и достигла рекордных 96%. Высокий спрос на услуги 3PL-провайдеров обусловлен минимальным уровнем свободных площадей на рынке складской недвижимости и существенным ростом арендных ставок. При этом с начала 2024 года объем сделок со складской недвижимостью со стороны логистических компаний сократился более чем в три раза, до 133 тыс. кв. м, ввиду отсутствия свободного предложения для аренды. Несмотря на то, что Московский регион остается основным направлением для потенциального увеличения складских мощностей, города Сибири и Дальнего Востока привлекают все больше внимания 3PL-операторов из-за изменений в логистических цепочках.

– Уход международных логистических компаний не оказал негативного влияния на рынок контрактной логистики, – считает Максим Загоруйко, директор по работе с корпоративными клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости NF Group. – Как правило, ушедшие игроки обслуживали собственных корпоративных клиентов, которые постепенно завершают деятельность в России. Спрос на услуги 3PL растет за счет увеличения объемов грузов у российских компаний на фоне почти нулевой вакансии на складском рынке. При этом многие просто не могут арендовать дополнительные площади. По сравнению с европейским рынком доля логистических операторов в совокупном объеме сделок по итогам I полугодия 2024 года составляет всего 5%, за рубежом их доля достигает 45%.

Объем заключенных сделок с транспортными и логистическими компаниями пока находится ниже своего потенциала и, безусловно, будет увеличиваться в ближайшие годы, – отмечает Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group. – Это связано с растущей потребностью в оптимизации цепочек поставок и повышением эффективности складской логистики на фоне увеличения товарооборота и развития электронной коммерции. Увеличение доли сделок с транспортно-логистическими операторами в общем объеме сделок будет не только способствовать развитию рынка складской недвижимости, но и внедрению новых технологий и повышению стандартов в отрасли.

В основном компании, обращающиеся за услугами 3PL-операторов, – это крупный (59%) и средний (22%) бизнес. Лидерами в общей структуре занимаемых площадей по сегментам остаются розничная торговля (28%) и FMCG (19%). Сегмент онлайн-торговли продуктами питания (e-grocery) занимает до 9% в общем объеме площадей клиентов 3PL. Суммарно на онлайн-торговлю продовольственными и непродовольственными товарами приходится 16% всех площадей логистических операторов.