Доля свободных площадей в ТЦ сократилась в два раза

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, за первые шесть месяцев 2024 года в Москве и городах-спутниках открылись 7 торговых центров общей арендопригодной площадью 99,6 тыс. кв. м. Показатель почти в два раза превышает уровень всего 2023 года. Однако эксперты прогнозируют в будущуем ограниченный ввод новых проектов из-за высокой ключевой ставки.

Объем ввода заявленных девелоперами торговых центров в 2024 -2026 гг. составит 968 тыс. кв. м, при этом более половины этих площадей (52%) будут открываться в составе МФК, ТПУ и жилых комплексов, а остальные 48% относятся к классическим торговым центрам.

В 2024 г. планируется увеличение ввода новых проектов по сравнению с прошлым годом, однако оно вызвано в первую очередь переносом сроков открытия ТЦ с 2022-2023 гг. Порядка 90% объектов, которые до сих пор не ввелись, начинали строиться до 2022 г., поясняют эксперты. Ограниченный запуск новых проектов вызван сочетанием нескольких факторов: дефицитом подходящих для строительства торговых центров земельных участков в Москве, увеличением себестоимости строительства на фоне отсутствия массового роста ставок аренды в торговом сегменте, что существенно снижает рентабельность реализации проектов, а также высокой ключевой ставкой и стоимостью кредитов под строительство новых объектов.

– В ближайшие несколько лет мы будем наблюдать ограниченный ввод новых проектов, так как при текущей ключевой ставке усложняется финансирование девелоперских проектов и инвестиции в новые торговые объекты становятся менее привлекательными. В отличие от других коммерческих сегментов (офисы и склады) торговые центры реализуются только в аренду, поэтому стимулом для восстановления девелопмента может стать только рост арендной ставки, – считает Анна Никандрова, партнер Nikoliers.

Активное развитие российских сетей, как в части количества магазинов и форматов, так и в плане сервиса, выход на рынок новых международных игроков приводят к снижению вакансии и росту посещаемости проектов. По итогам второго квартала 2024 года, уровень вакантности в торговых центрах Москвы уменьшился на 0,4 п.п. – до 7,2%. По сравнению с концом 2022 года, доля свободных площадей сократилась примерно в два раза.