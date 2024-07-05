Игорь Кобзев поручил ускорить строительство социальных объектов в поселке Усть-Ордынский

С ходом строительства социальных объектов в поселке Усть-Ордынский ознакомился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 5 июля в ходе рабочей поездки. Он посетил стройплощадки детской поликлиники на 150 мест, общежития для студентов медицинского колледжа им. М.Ш. Шобогорова, а также Дома спорта.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Поставил задачу подрядным организациям ускорить темпы строительства на всех объектах, а руководителю администрации УОБО Анатолию Прокопьеву взять на ежедневный контроль работу строителей, – сказал губернатор.

Подготовительные работы к строительству новой детской поликлиники в Усть-Ордынском начались в апреле текущего года. Возведение учреждения ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Планируется, что объект будет сдан к концу 2025 года.

Также в Усть-Ордыском продолжается строительство общежития для студентов медицинского колледжа им. М.Ш. Шобогорова. Игорь Кобзев отметил, что необходимо сдать объект в 2024 году.

В общежитии предусмотрены двухместные и одноместные комнаты, санузлы, кухни, спортивный и актовый залы, медицинский блок, буфет и прачечная. Кроме того, будут созданы комфортные условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

– Наш медицинский колледж – единственный в России, который расположен в сельской местности. Здесь учатся студенты не только из Усть-Ордынского бурятского округа, но и из других территорий области. Уровень трудоустройства выпускников составляет 95 %. Очень важно создать для ребят комфортные условия проживания, – сказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Строительная готовность Дома спорта в поселке Усть-Ордынский составляет 87 %. На строительство объекта направили 1,1 млрд рублей по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2025 годы. Сейчас работы ведутся низкими темпами, на что особое внимание обратил Игорь Кобзев.

Объект представляет собой стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и трибунами, а также здание общей площадью 11 тыс. кв. м. В здании будут размещены залы для единоборств, настольного тенниса и игровых видов спорта, конференц-зал, медико-восстановительный центр и буфет.