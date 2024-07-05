В Иркутской области тренер заплатит 300 тысяч рублей штрафа за опасные занятия

Осужден спортивный 42-летний тренер по кикбоксингу за оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности в городе Тулуне Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2022 году мужчина в нарушение требований закона, Правил кикбоксинга не обеспечил безопасность и допустил 17-летнего молодого человека до учебно-тренировочного боя – спарринга без защитного головного шлема, создав опасность для здоровья несовершеннолетнего.

В процессе спарринга мужчина нанес подростку не менее двух ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. В результате юноша пострадал.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, отрицая свою причастность к содеянному.

Тулунчанина приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Также ему запретили быть тренером в течение 2 лет.