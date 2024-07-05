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В Усть-Куте до конца года появится котельная на биотопливе

Котельную на биотопливе построят в микрорайоне РЭБ Усть-Кута до конца текущего года. Ее создают за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках проекта комплексного развития территории, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сейчас работы выполнены почти на 56 %. Возведено здание, установлены основные котлы, практически полностью смонтировано котельно-вспомогательное оборудование, готовится площадка под топливный склад: котельная будет работать на древесной щепе. При необходимости она может быть модернизирована для перевода на газ.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить теплом не только уже существующие дома, но и новый строящийся микрорайон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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