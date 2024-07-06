Новый вокзал открыли в Усть-Куте на станции Лена

Новый железнодорожный вокзал открыли на станции Лена в городе Усть-Куте Иркутской области. Это своеобразные ворота Байкало-Амурской магистрали. Именно отсюда в 1974 году началось ее строительство, рассказали в региональном правительстве.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Создание вокзала станции Лена начали в 2023 году. Он является одноэтажным, площадь – более 1200 квадратных метров. В нем предусмотрены зона досмотра пассажиров, кассовый зал, детская площадка, кафе, комфортные места для ожидания поездов. Для маломобильных пассажиров и посетителей при разработке проекта здания учтена и обеспечена доступность всех зон здания вокзала.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

К началу церемонии на станцию Лена прибыл праздничный эстафетный поезд, пассажирами которого являются ветераны, первостроители магистрали, артисты и журналисты. Они также приняли участие в церемонии открытия вокзала. Затем поезд продолжил движение в столицу БАМа, город Тынду.