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Мошенники обманули директора департамента снабжения из Братска почти на 4 млн рублей

Директор департамента снабжения одного из крупных промышленных предприятий Братска стал жертвой мошенников. Он отдал им почти 4 млн рублей, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Мужчина рассказал, что ему поступали звонки якобы от сотрудника государственной организации, оказывающей социально значимые услуги гражданам, правоохранителя и лжеоператора сотовой связи. Звонившие сообщали о неизвестных, пытающихся оформить на имя заявителя кредит. Для сохранности денег злоумышленники предложили перевести их на «безопасный счет».

Мужчина доверился и перечислил на указанные ему реквизиты свыше 3 миллионов 800 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку по данному факту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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