Свой Банк принял участие в Data Day 2024

4 июля в Москве состоялся III ежегодный форум «Data Day: Как выжать максимум из данных». Это одно из крупнейших мероприятий для практиков, работающих с Data Science, Big Data и Data Analytics. Свой Банк на мероприятии представила большая команда специалистов.

Форум, организованный FutureBanking и Scoring Day, посвящен передовым способам повышения эффективности бизнес-процессов и новым возможностям работы с данными, а его участниками традиционно являются руководители и специалисты по Data Science и анализу данных. В этом году делегатами от Своего Банка выступили директор по информационным технологиям Александр Мезенцев, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса Вадим Шамин, заместитель директора Департамента управления рисками – руководитель направления розничных рисков Наталья Капралова и риск-аналитики Милена Шафут, Кирилл Жирнов и Никита Абазин.

Среди главных тем, которые освещались на форуме — рост бизнеса за счет принятия решений на основе данных и применение генеративного ИИ и других инструментов в работе с данными. Всего в рамках мероприятия были проведены четыре тематические сессии, посвященные вопросам бизнес-аналитики и прогнозирования трендов, оптимизации рабочих процессов, риск-менеджмента и использования Big Data в персонализированном обслуживании.

«Форум получился очень плодотворным, было много информативных докладов и содержательных дискуссий. Для меня в профессиональном плане наиболее интересной вышла сессия, посвященная вопросам управления рисками через инструменты Data Science. Кроме того, я нахожу довольно ценной возможность пообщаться с коллегами из других компаний и обменяться опытом», — отметила Наталья Капралова.