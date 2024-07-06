Мост через Лену в Усть-Куте капитально отремонтируют к 2025 году

Капитальный ремонт моста через реку Лена проводят в городе Усть-Куте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составляет 367 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. По ней осуществляется снабжение северных территорий региона, доставляются тяжелые грузы в Республики Бурятию, а также на месторождения полезных ископаемых.

Капитальный ремонт начали в прошлом году. На данный момент выполнен демонтаж плит проезжей части. Специалисты приступили к замене пролетного строения, монтажу плит проезжей части и цоколей, пескоструйной обработке металлоконструкций пролетного строения.

Затем выполнят автомобильные подходы к мосту, установят наружное освещение, уложат асфальтобетонное покрытие. Установят дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку. Работы завершат в 2025 году.