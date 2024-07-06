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В Иркутске пройдут мастер-классы по созданию кукол из соломы

Мастер-классы по созданию кукол из соломы пройдут в эти выходные в Иркутске – горожан и гостей столицы Приангарья приглашают посетить события, передает пресс-служба Эн+.

<p>Фото пресс-службы Эн+</p>

Фото пресс-службы Эн+

<p>Фото пресс-службы Эн+</p>

Фото пресс-службы Эн+

«Приходите вместе с детьми 6 и 7 июля с 14:00 до 16:00 на соломенную арт-площадку фестиваля культуры «Энергия+». Ждем вас на бульваре Гагарина (слева от памятника Александру III) – вход свободный», – говорится в сообщении.

<p>Фото пресс-службы Эн+</p>

Фото пресс-службы Эн+

На месте будет работать фотограф – посетители смогут сделать памятные фото.

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<p>Фото пресс-службы Эн+</p>

Фото пресс-службы Эн+

Фестиваль «Энергия+» проходит под открытым небом, на набережной Ангары. Здесь создают произведения искусства из соломы. Участие в празднике принимают мастера из разных городов России: Омска, Перми, Краснокамска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Екатеринбурга, Свирска и поселка Утулик. Зрители могут увидеть 10 соломенных композиций.


<p>Фото пресс-службы Эн+</p> <p>Фото пресс-службы Эн+</p> <p>Фото пресс-службы Эн+</p> <p>Фото пресс-службы Эн+</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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