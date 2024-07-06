Экологи и гиды возмутились размещением тарзанки на многолетнем дереве в Листвянке

В поселке Листвянка на берегу озера Байкал появилась тарзанка. Ее размещение возмутило экологов и гидов, о чем они сообщили в социальных сетях.

«Тарзанка – древнее развлечение, всех радовало до поры, до времени. Привычка осталась, а время и потребности поменялись. Сейчас важно сохранить каждое дерево, тем более в общей прогулочной зоне», – прокомментировала директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

По информации гида и экскурсовода Яны Гришенковой, это последняя лиственница, оставшаяся на береговой линии поселка. Цепь, на которой разместили развлечение, портит дерево. Растение является необычным – оно имеет флаговую форму.

«Лиственниц флаговой формы осталось очень немного, на береговой линии в Листвянке это последняя. Предлагаю убрать сомнительное и отнюдь не безопасное развлечение, где молодые люди и дети могут себя покалечить», – отметила Гришенкова.

Активисты по факту случившегося обратились в надзорные органы.