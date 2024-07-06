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Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области в воскресенье

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Иркутской области в воскресенье. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

«7 июля днем местами в западных, северо-западных, центральных и южных районах ожидаются ливневые дожди, по области грозы, при грозах порывы северо-западного ветра 15-18 м/с», – говорится в сообщении.

В целом по региону прогнозируется переменная облачность, утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, местами +7…+12, днем – в районе +30…+35, при облачной погоде +21…+26.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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