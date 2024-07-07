Выставка-форум «Россия» стала одним из самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», – подчеркнул он.

Накануне организаторы выставки сообщили, что ее посетили уже 18 миллионов человек.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве. Она стартовала 4 ноября и завершится 8 июля. Здесь свои экспозиции представили все регионы страны. Для гостей были организованы насыщенные культурная, деловая и образовательная программы.