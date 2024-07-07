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Актер и автор сериала «Слово пацана» станут гостями фестиваля «Энергия+» в Иркутске

Участниками фестиваля «Энергия+», который проходит в Иркутске, станут звездные гости. В столицу Прибайкалья приедут актер и автор сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подробности рассказали в пресс-службе Эн+.

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Мероприятие посетят писатель, журналист, музыкант Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая легла в основу нашумевшего сериала. При ее создании автор несколько лет собирал воспоминания очевидцев, добавив к ним собственные размышления. Известно, что в 15 лет Гараев сам состоял в казанской бандитской группировке «Низы», которая занималась «крышеванием» Московского рынка.

Второй гость – актер, поэт Лев Зулькарнаев. В картине «Слово пацана. Кровь на асфальте» он сыграл персонажа по кличке Зима – подростка, страдающего аутизмом. Также он известен по главной роли в фильме «Экспресс», где он сыграл обаятельного бездельника по кличке Сос.

На фестивале гости проведут паблик-ток «Отцы и дети в современной литературе и кинематографе». Встреча состоится 12 июля в 17:00 на площадке «Лекторий» у памятника Александру III.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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