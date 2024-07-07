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Почти 40 филиалов службы занятости модернизируют в Иркутской области за 283,5 млн рублей

В Иркутской области продолжается комплексная модернизация службы занятости. В 2024 году планируется обновить 39 филиалов. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На модернизацию в 2024 году нам выделили 283,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография», благодаря которому будет обновлено 39 филиалов областного Кадрового центра. В скором времени в них завершится текущий ремонт, установят новую мебель, специалисты настроят работу электронных сервисов для улучшения качества обслуживания клиентов», – пояснил глава региона.

По данным Игоря Кобзева, современные службы занятости не только помогают с подбором вакансий, но и привлекают соискателей к участию в программах переобучения в рамках нацпроекта. По ним можно бесплатно получить новую профессию, помощь при оформлении самозанятости, повысить квалификацию и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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