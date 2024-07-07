В Усть-Уде отремонтируют стадион за 124,8 млн рублей: работы завершат в этом году

В поселке Усть-Уда в этом году планируется завершить капитальный ремонт стадиона. Его проводят в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Подрядчик произвел разработку грунта, планировку территории. Ведется работа по заливке бетонного основания под беговые дорожки. Стоимость капремонта составляет более 124,8 млн рублей.

Стадион в поселке будет иметь естественное травяное покрытие с легкоатлетическими дорожками. Планируется сделать две волейбольные площадки с трибунами, пространства для сдачи нормативов комплекса ГТО, скейтбординга и занятий на тренажерах. Объект будет иметь ограждение и освещение, а по периметру появятся велодорожки.